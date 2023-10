Kraftowe przewodniki z PINTY

Jak na browar przystało PINTA postanowiła wydać swoje przewodniki w formie… piwa. Puszki z nowej serii „Discovery Poland” posiadają dwuwarstwowe etykiety. Po odklejeniu wierzchniej warstwy pojawia się mapka z opisami miejsc polecanych przez pionierów piwnej rewolucji w Polsce.

Ekipa browaru znana dotychczas z poszukiwania piwnych przygód w czasami odległych zakątkach świata (np. Galapagos, Reunion, Nowa Zelandia) postanowiła wziąć sobie do serca zasadę „cudze chwalicie, swego nie znacie" i zaprosić swoich fanów w podróż po różnych „pięknych regionach Polski i ukrytych w nich piwnych perełkach”. Serię „Discovery Poland” rozpoczynają dwa piwa z wartymi odwiedzenia kraftowymi miejscówkami w Warszawie i Krakowie. Eksploracji mapek towarzyszy aromatyczne i mętne piwo w stylu Hazy IPA, które obecnie jest najlepiej sprzedającym się stylem rzemieślniczym w Polsce.



Ekipa PINTY nie tworzy przewodnika po wszystkich miejscach z piwami rzemieślniczymi w Polsce. Dokonuje jedynie autorskiego wyboru sprawdzonych i uznanych pubów, specjalistycznych sklepów i piwnych festiwali. Akurat w Warszawie i Krakowie wskazuje po 8 takich ważnych dla niej miejsc. Najczęściej stoją za nimi ludzie, którzy od lat piszą razem z PINTĄ historię piwnej rewolucji w Polsce. – Wybieramy miejsca, które sami lubimy, z pozytywną energią, z klimatem i dobrym wyborem piw rzemieślniczych – mówi Ziemowit Fałat, współzałożyciel i współwłaściciel Browaru PINTA.

PINTA nie ma jeszcze rozpisanego planu na kolejne piwa z serii Discovery Poland. Wiadomo jedynie, że mniej więcej raz na kwartał będą się pojawiać kolejne dwa miasta z rekomendowanymi miejscówkami. Po Warszawie i Krakowie mogą to być tak „zasłużone dla kraftu” miasta jak: Wrocław, Poznań, Lublin, Gdańsk, Łódź, Katowice czy Olsztyn. – W jednych bez problemu można znaleźć 8 miejsc ważnych dla polskiego kraftu, a w innych pewnie trudno będzie o 3, ale na pewno wszędzie jest coś, co powinien poznać każdy, komu smakuje piwo – uważa Ziemowit Fałat.

Piwne przewodniki PINTY z serii „Discovery Poland” będą oferowane w sklepach w całej Polsce a także wysyłane na eksport. W założeniu są kierowane do fanów kraftu i osób, które dopiero zaczynają poznawać, jak smakują piwa rzemieślnicze. – Tym razem piwo nie jest najważniejsze, choć nie jest przypadkowe, ale bardziej chcemy zwrócić uwagę na to, co jest wokół niego, bo to też jest istotna część naszej piwowarskiej kultury – podsumowuje Ziemowit Fałat.

Browar PINTA działa od 2011 roku, w którym rynkowym debiutem „Ataku Chmielu” zapoczątkował tzw. piwną rewolucję w Polsce. Ponad 12-letnia historia browaru nieustannie kręci się wokół piwnych festiwali oraz współpracy z pubami i specjalistycznymi sklepami. Część z nich zostanie przedstawiona na puszkach „Discovery Poland”.