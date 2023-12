Sentymentalny rok w pubach z PINTĄ

Okazją do reaktywacji piw jednorazowo warzonych w przeszłości jest jubileuszowa 10. edycja ogólnopolskiej akcji PINTA Miesiąca. Już od 9 lat rzemieślniczy Browar PINTA warzy co miesiąc inne piwo, które później trafia niemal wyłącznie w beczkach do około 120 pubów z całej Polski. Jest to największa i najdłużej prowadzona tego rodzaju współpraca browaru z pubami w Polsce. Dotychczas w jej ramach powstało ponad 100 różnych piw. To spośród nich fani PINTY wybiorą 9 do ponownego warzenia w przyszłym roku.

Znane są już pierwsze trzy piwa, które znowu pojawią się w pubach w pierwszym kwartale 2024 roku. Fani PINTY wybrali je spośród piw warzonych jednorazowo w latach 2015, 2016 i 2017. W głosowaniu na Facebooku najwięcej wskazań uzyskały: takAHaka w stylu Double Chocolate Orange & Exotic New Zealand Haka Black IPA, Kwas Beta w prawie zapomnianym historycznym stylu pszenicznego piwa Lichtenhainer i Raj z Rajs jako niebanalne połączenie ryżu, pilzneńskiego słodu i australijskiego chmielu w stylu Double Rice Galaxy IPA. Akurat wszystkie trzy piwa wybrane do reedycji pochodzą z roku 2015.

– Początki PINTY Miesiąca to czas, kiedy tak jak cały polski kraft bardzo dużo eksperymentowaliśmy ze stylami i nazwami piw, co jak widać przynosiło smakowite rezultaty, do których jedni chcą wrócić, a inni po raz pierwszy chcą tych rezultatów spróbować – mówi Ziemowit Fałat, współzałożyciel i współwłaściciel Browaru PINTA.

W ciągu 9 lat akcja rozwinęła się na tyle, że obecnie Browar PINTA będzie musiał uwarzyć każde z wybranych piw w ilości niemal trzy razy większej niż to było w roku 2015.

Na razie nie wiadomo, jakie piwa pojawią się w pubach w kolejnych kwartałach 2024 roku. Zgodnie z zapowiedzią PINTY jeszcze 6 wybiorą fani, jedno będzie archiwalną niespodzianką, jedno wybierze załoga Browaru PINTA, a to grudniowe będzie jedyną premierą, która zakończy w pubach 10., sentymentalną PINTĘ Miesiąca 2024.