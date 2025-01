PINTA ogłasza rok Grodziskiego

Jedyny oryginalnie polski styl piwny, a mimo to ze względu na brak zainteresowania rynku miał po reaktywacji w 2010 roku szybko z niego zniknąć. Tymczasem przetrwał 15 lat i stale się rozwija. Ziemowit Fałat i Grzegorz Zwierzyna, którzy zainicjowali komercyjny powrót Grodziskiego, uznali, że rocznica to świetna okazja, żeby ożywić je jeszcze bardziej. Rok 2025 ogłosili rokiem „Smoky Revolution 2010-2025” i przygotowują się do hucznych obchodów.