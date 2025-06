Browar wydawcą książki

Najpiękniejsza historia polskiego piwowarstwa

Pomysłodawcą i spiritus movens publikacji jest Grzegorz Zwierzyna, współzałożyciel i współwłaściciel Browaru PINTA. Za twórczą pracę nad książką odpowiada dr Witold Wieczorek, z zamiłowania historyk piwowarstwa, autor „Tradycji piwowarskich Zagłębia Dąbrowskiego”. Wspólnie sięgnęli nie tylko do zakamarków archiwów i bibliotek, ale uzyskali dostęp do wiedzy i materiałów kilkudziesięciu kolekcjonerów, piwowarów i entuzjastów Grodziskiego oraz niemal 40 warzących je browarów.

– Ta książka zjednoczyła wszystkich, którzy mogli coś wnieść do bogatej historii Grodziskiego. Od dawna uważałem, że jest potrzebna, żeby zebrać i pokazać najpiękniejsze artefakty z historii polskiego piwowarstwa – mówi Grzegorz Zwierzyna.

Grodziskie to jedyny rdzennie polski styl piwny. Według piwowarów na świecie jest bardzo mało piw z podobną charakterystyką. „Grodzisz” jest pszeniczny, wędzony, lekki, jasny, wysoko nasycony CO2, z niewielką zawartością alkoholu – zwykle ok. 3% – i wyraźnie zaznaczoną goryczką. U szczytu swojej popularności w końcu XIX wieku warzono go w ilości 100 tys. hektolitrów rocznie. Obecnie szacuje się, że jest to cztery-pięć razy mniej.

Grodziskie do czytania i oglądania

– Trzeba się cieszyć, że Grodziskie w ogóle nadal z nami jest, ponieważ w latach 1993-2010 zniknęło z polskich sklepów i warzelni – przypomina Grzegorz Zwierzyna. Na kilkanaście lat odcięliśmy wtedy zasilanie 700-letniej historii tego piwa. Od 15 lat ta historia ma swój dalszy ciąg. Niemal wszystko, co dziś wiemy o Grodziskim, znalazło się w publikacji wydanej przez Browar PINTA i Dom Wydawniczy Księży Młyn.

Na 264 bogato ilustrowanych stronach chronologicznie poznajemy piwo grodziskie od średniowiecza do końca I Rzeczypospolitej. Przechodzimy przez zmiany w piwowarstwie grodziskim pod pruskim panowaniem. Następnie wchodzimy w okres międzywojenny i czasy II wojny światowej, by dojść do Grodziskiego w czasach PRL i Rzeczypospolitej po roku 1989. Aż do decyzji o zaprzestaniu produkcji w roku 1993 i dokonanej przez piwowarów domowych i browary rzemieślnicze restytucji stylu w XXI wieku.

Wydawca w nocie podkreśla bogactwo prezentowanego materiału, w tym rzeczy dotąd niepublikowanych, dokumentów archiwalnych i wycinków z XVIII–XX-wiecznej prasy, polskiej i zagranicznej. Dzięki temu książka jest zarówno do czytania, jak i do oglądania. Jego zdaniem w tej publikacji „piwo nie jest postrzegane przez pryzmat niskoprocentowego napoju alkoholowego, ale jako zjawisko społeczno-kulturowe, dzięki któremu życie jest pełniejsze i jaśniejsze”.

Książka z autografem nie tylko dla birofilów

Spotkania z autorem Witoldem Wieczorkiem są zaplanowane 7 czerwca br. w Wieprzu na premierze książki podczas PINTA Party i tydzień później w Grodzisku Wielkopolskim na Giełdzie Birofiliów. Książkę z autografem autora można już zamawiać w sklepie internetowym PINTY https://sklep.browarpinta.pl/.../ksiazka-polskie-i.../. Na chętnych czeka około 1000 egzemplarzy. Dystrybucja rozpocznie się 9 czerwca.