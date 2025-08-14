Grodziskie ze Schlenkerli już w Polsce
Niemiecki browar z historią od czasów Bitwy pod Grunwaldem oddał hołd jedynemu polskiemu stylowi piwa.
2025-08-14, 08:31

Chodzi o browar Schlenkerla z Bambergu, którego korzenie sięgają 1405 roku. Ten najbardziej znany i szanowany na całym świecie producent tradycyjnego piwa wędzonego (Rauchbier) po raz pierwszy w swojej historii uwarzył Grodziskie. Specjalna warka Aecht Schlenkerla á la Grodziskie – „W Hołdzie Dla Tradycyjnego Piwa Grodziskiego” została uwarzona pod koniec czerwca 2025 roku z okazji 15-lecia obchodów komercyjnego odrodzenia tego jedynego rdzennie polskiego stylu piwa.

Skrzyżowanie kilku historii

Pomysłodawcą tego wyjątkowego przedsięwzięcia jest rzemieślniczy Browar PINTA, partner i importer Schlenkerli w Polsce. Legendarny browar z Bambergu po raz pierwszy użył polskiego chmielu odmiany Lubelski i po raz pierwszy w swojej słodowni przygotował słód pszeniczny, wędzony nad otwartym ogniem bukowym. Dzięki temu powstało á la Grodziskie całkowicie oparte na tradycyjnych metodach warzenia.

– Skrzyżowaliśmy ze sobą dwie kilkusetletnie historie: Schlenkerli i Grodziskiego oraz dołożyliśmy trzecią wciąż nastoletnią historię PINTY i kraftu w Polsce – mówi Grzegorz Zwierzyna, prezes zarządu Browaru PINTA. Jednocześnie przyznaje, że wyjątkowe warzenie szybko odbiło się szerokim echem w piwowarskim świecie.

Wyprzedane warki

Chodzi nie tylko o maile i telefony z gratulacjami. Chwilę po tym jak inicjatywa doszła do skutku Matthias Trum, właściciel i piwowar historycznego browaru, zdecydował o warzeniu drugiej warki á la Grodziskiego już nie dla Polski, ale dla świata. Okazało się, że polskim piwem ze Schlenkerli zainteresowali się również inni zagraniczni dystrybutorzy browaru z Bambergu.

W Polsce Schlenkerla á la Grodziskie w całości rozeszło się w przedsprzedaży prowadzonej przez hurtownię OneMoreBeer. Beczki z tym piwem trafiły do 39 polskich pubów, a butelki głównie do specjalistycznych sklepów. Premierę zaplanowano na 16 sierpnia tego roku. Co ciekawe jest to jednocześnie dzień 50. urodzin Matthiasa Truma.

Druga młodość Grodziskiego

Polski „szampan wśród piw”, jak mniej więcej od wieku nazywa się Piwo Grodziskie, jest pszeniczny, wędzony, lekki, jasny, wysoko nasycony CO2, z niewielką zawartością alkoholu – zwykle ok. 3% i wyraźnie zaznaczoną goryczką.

Komercyjne warzenie Piwa Grodziskiego w Polsce odrodziło się po 17 latach przerwy, w 2010 roku z inicjatywy Grzegorza Zwierzyny i Ziemowita Fałata, późniejszych współzałożycieli Browaru PINTA. Obecnie co roku w Polsce i na świecie warzy się po kilkadziesiąt premierowych Piw Grodziskich w różnych wariantach. Dwa lata temu w plebiscycie portalu Taste Atlas Grodziskie zostało uznane za najlepszy styl piwny na świecie.

