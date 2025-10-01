PINTA rośnie w Beskidach
Drugi rok z rzędu dynamicznie rośnie sprzedaż lokalnej serii piw rzemieślniczych PINTA Beskidy.
2025-10-01, 12:29

Browar PINTA ocenił aktualną kondycję swojej lokalnej marki po podsumowaniu pierwszych 8 miesięcy tego roku, obejmujących szczyt sezonu zimowego i letniego. W porównaniu z rokiem 2024 – dotychczas najlepszym w historii – sprzedaż serii PINTA Beskidy w sklepach tradycyjnych i w gastronomii w trzech województwach, w których stale obecna jest marka: śląskim, małopolskim i podkarpackim wzrosła o 35%.

Jeszcze większe wzrosty sprzedaży seria osiągnęła w kanale nowoczesnym. W położonych na południu Polski marketach Kaufland samego Pilsa PINTA Beskidy – zdecydowanie najpopularniejszego piwa z tej serii – sprzedało się o 60% więcej. Na dodatek na poprawę łącznej sprzedaży serii w regionie od początku 2025 roku pracują też hale Auchan, które dopiero w ostatnich dniach 2024 roku zaczęły dystrybuować lokalne piwa PINTY.

Pomimo nie najlepszej pogody w sezonie wakacyjnym duże zainteresowanie lokalnym piwem PINTY wykazała beskidzka gastronomia. Średnio z hurtowni OneMoreBeer – posiadającej wyłączność na dystrybucję serii PINTA Beskidy – wyjeżdżało każdego miesiąca 140 beczek samego Pilsa.

Marka poprawiła swoją obecność w atrakcyjnych wizerunkowo i sprzedażowo beskidzkich schroniskach, restauracjach i ośrodkach turystycznych, jak np. „Stara Stacja” na Szyndzielni. Schroniska położone zwykle w miejscach trudno dostępnych dla transportu kołowego bardzo dobrze przyjęły wprowadzenie skrzynek PINTA Beskidy, w których dowozi się to piwo i odbiera puste butelki, mimo tego że są bezzwrotne.

Serię PINTA Beskidy stale widać też na wielu lokalnych imprezach, jak np. Hangar Festival w Bielsku-Białej, co zaczęło przekładać się nawet na większe zainteresowanie lokalną marką PINTY w Sklepie w Browarze. Według PINTY stoją za tym głównie miejscowi klienci.

Do wzrostu sprzedaży całej serii w tym roku przyczyniło się też nowowprowadzone piwo Beskidy Jasne bezalkoholowe.

– Zbieramy owoce trwającej od niemal 6 lat, cierpliwej i systematycznej pracy nad marką Beskidy. Teraz rozwija się również w takich miejscach, w których zwykle nie szuka się kraftu – podsumowuje Michał Korol, zastępca dyrektora ds. sprzedaży Browaru PINTA. Jego zdaniem największym sukcesem tego roku jest to, że wciąż rośnie dostępność, Beskidy zyskują nowych fanów, a dotychczasowi pozostają lojalni.

PINTA Beskidy to seria piw stale dostępnych wyłącznie na południu Polski od Beskidu Śląsko-Morawskiego po Beskid Niski. Obecnie serię tworzy 5 piw: Pils, Pszeniczne, APA, Prawdziwe Ciemne i Jasne bezalkoholowe.

KONTAKT / AUTOR
Andrzej Godewski
Andrzej Godewski Communications
+48888651564
ZAŁĄCZNIKI
pinta-rosnie-w-beskidach.pdf
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Andrzej Godewski Communications
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.