PINTA rośnie w Beskidach

Browar PINTA ocenił aktualną kondycję swojej lokalnej marki po podsumowaniu pierwszych 8 miesięcy tego roku, obejmujących szczyt sezonu zimowego i letniego. W porównaniu z rokiem 2024 – dotychczas najlepszym w historii – sprzedaż serii PINTA Beskidy w sklepach tradycyjnych i w gastronomii w trzech województwach, w których stale obecna jest marka: śląskim, małopolskim i podkarpackim wzrosła o 35%.

Jeszcze większe wzrosty sprzedaży seria osiągnęła w kanale nowoczesnym. W położonych na południu Polski marketach Kaufland samego Pilsa PINTA Beskidy – zdecydowanie najpopularniejszego piwa z tej serii – sprzedało się o 60% więcej. Na dodatek na poprawę łącznej sprzedaży serii w regionie od początku 2025 roku pracują też hale Auchan, które dopiero w ostatnich dniach 2024 roku zaczęły dystrybuować lokalne piwa PINTY.

Pomimo nie najlepszej pogody w sezonie wakacyjnym duże zainteresowanie lokalnym piwem PINTY wykazała beskidzka gastronomia. Średnio z hurtowni OneMoreBeer – posiadającej wyłączność na dystrybucję serii PINTA Beskidy – wyjeżdżało każdego miesiąca 140 beczek samego Pilsa.

Marka poprawiła swoją obecność w atrakcyjnych wizerunkowo i sprzedażowo beskidzkich schroniskach, restauracjach i ośrodkach turystycznych, jak np. „Stara Stacja” na Szyndzielni. Schroniska położone zwykle w miejscach trudno dostępnych dla transportu kołowego bardzo dobrze przyjęły wprowadzenie skrzynek PINTA Beskidy, w których dowozi się to piwo i odbiera puste butelki, mimo tego że są bezzwrotne.

Serię PINTA Beskidy stale widać też na wielu lokalnych imprezach, jak np. Hangar Festival w Bielsku-Białej, co zaczęło przekładać się nawet na większe zainteresowanie lokalną marką PINTY w Sklepie w Browarze. Według PINTY stoją za tym głównie miejscowi klienci.

Do wzrostu sprzedaży całej serii w tym roku przyczyniło się też nowowprowadzone piwo Beskidy Jasne bezalkoholowe.

– Zbieramy owoce trwającej od niemal 6 lat, cierpliwej i systematycznej pracy nad marką Beskidy. Teraz rozwija się również w takich miejscach, w których zwykle nie szuka się kraftu – podsumowuje Michał Korol, zastępca dyrektora ds. sprzedaży Browaru PINTA. Jego zdaniem największym sukcesem tego roku jest to, że wciąż rośnie dostępność, Beskidy zyskują nowych fanów, a dotychczasowi pozostają lojalni.

PINTA Beskidy to seria piw stale dostępnych wyłącznie na południu Polski od Beskidu Śląsko-Morawskiego po Beskid Niski. Obecnie serię tworzy 5 piw: Pils, Pszeniczne, APA, Prawdziwe Ciemne i Jasne bezalkoholowe.