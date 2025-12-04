PINTA w puszkach z kaucją

O tym, że za puszkę została pobrana kaucja świadczy specjalny znaczek z napisem „Kaucja 0,50 zł”. Obecnie jest on umieszczony na puszkach z premierowymi piwami m.in. Hazy Discovery Caledon i Hazy Discovery Virginia.

Kaucję odzyskuje się po oddaniu niezgniecionej puszki w dowolnym punkcie zbiórki, który uczestniczy w systemie kaucyjnym, bez konieczności okazywania paragonu zakupu. Obowiązkowo takie puszki odbierają wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe, a mniejsze (poniżej 200 m2) robią to dobrowolnie. Zwrot może odbywać się w kasie lub poprzez automaty kaucyjne (recyklomaty).

– Krok po kroku dostosowujemy się do wymagań systemu kaucyjnego, mimo wyzwań jakie w związku z tym stoją przed nami, sklepami i konsumentami – mówi Ziemowit Fałat, współzałożyciel i współwłaściciel Browaru PINTA.

Browar podpisał już umowę z operatorem systemu kaucyjnego PolKa – Polska Kaucja, który m.in. będzie nadzorować zbiórkę oraz transport pustych opakowań, poprowadzi ewidencję odzyskanego surowca, a także zajmie się rozliczeniami kaucji.

System kaucyjny obejmie każdą kolejną, premierową puszkę z PINTY. Do 2030 roku browar ma obowiązek osiągnąć minimalny wskaźnik odzysku puszek na poziomie 90%. Obecnie szacuje się, że jeszcze przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego odzyskiwano w Polsce ponad 80% aluminiowych puszek po napojach.

Piwa PINTY w szklanych butelkach bezzwrotnych zgodnie z przepisami systemu kaucyjnego nie są objęte kaucją. Nadal powinny więc trafiać do zielonych pojemników na odpady.